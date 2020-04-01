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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 1 Nisan 2020

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Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanının başlattığı kampanyalarda bağışlar vergiden düşüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2014’teki yasa değişikliğine göre cumhurbaşkanının başlattığı kampanyalarda bağışların vergiden düşürülebildiğini hatırlattı. CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ sonucunda ‘corona’yla mücadelede ‘faturanın yine garibanlara çıkacağını’ söyledi.

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