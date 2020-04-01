M.K. Perker 1 Nisan 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Ücretli öğretmenlere ödemeler uzaktan eğitim başladığında yapılacak
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Bu sezonki Wimbledon Tenis Turnuvası iptal edildi
Dünyadan corona haberleri…
Britanya’da 13 yaşındaki çocuk ‘corona’ yüzünden hayatını kaybetti
Britanya’nın başkenti Londra’da bulunan King’s College Hastanesi’ne Covid-19 hastalığı teşhisiyle yatırılan 13 yaşındaki bir erkek çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.
Birinci derece akraba olmayan kişilerle yolculuğa ‘korsan taksi’ muamelesi
Birinci derece akraba olmayan kişilerle yolculuklara korsan taksi muamelesi yapılacağı belirtildi. Hükümet yetkilileri bunun corona virüsünün başta İstanbul olmak üzere üç büyük şehirden diğer illere yayılmasını önlemek amacıyla uygulanacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanının başlattığı kampanyalarda bağışlar vergiden düşüyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2014’teki yasa değişikliğine göre cumhurbaşkanının başlattığı kampanyalarda bağışların vergiden düşürülebildiğini hatırlattı. CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ sonucunda ‘corona’yla mücadelede ‘faturanın yine garibanlara çıkacağını’ söyledi.