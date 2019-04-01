M.K. Perker 1 Nisan 2019

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İstanbul’da Ekrem İmamoğlu önde
İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.
Seçimden satırbaşları | İmamoğlu, Binali Yıldırım’dan tebrik bekliyor
31 Mart yerel seçimlerinden notlar.
Adam bu defa kazanamadı
Sonuçları üzerinden çok farklı analizler yapılsa da 31 Mart seçimleri, tarihin en anti-demokratik seçimlerinden biri olarak kayda geçti.
İstanbul’da ilçe sonuçları: CHP sayıyı korudu, AKP bir azaldı, MHP bir arttı
İstanbul’da 31 Mart yerel seçiminde CHP ilçe belediyesi sayısını korudu MHP ise ilk defa bir belediye kazandı.
CHP’li aday Twitter hesabını güncelledi: ‘İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’
CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabındaki ünvanını ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’ olarak güncelledi.