Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 1 Nisan 2019

SON HABERLER

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu önde

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Adam bu defa kazanamadı

Sonuçları üzerinden çok farklı analizler yapılsa da 31 Mart seçimleri, tarihin en anti-demokratik seçimlerinden biri olarak kayda geçti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...