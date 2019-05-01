M.K. Perker 1 Mayıs 2019

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Erdoğan başkanlığındaki Varlık Fonu kredi limitlerini yükseltti
Türkiye Varlık Fonu (TVF) yönetimi, fonun kredi limitlerini yükseltti.
F-35A’lar ilk kez savaş görevinde: Irak’ta IŞİD’i vurdu
F-35A tipi uçaklar ilk kez Irak’ta savaş görevine katıldı.
1 Mayıs kutlamasına giden sağlıkçıları taşıyan minibüs devrildi: Beş ölü, 15 yaralı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa’ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada beş kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim’e çıkmak isteyen gruplara gözaltı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’un Beşiktaş ilçesinden Taksim’e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan gruptakiler, polis otobüsüne bindirilip emniyete götürüldü.
Guaido: Protestolar hız kesmeden devam etmeli
Venezüela’da muhalefet lideri Juan Guaido, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’ya karşı protestoların devam etmesi için halka çağrıda bulundu.