M. K. Perker 1 Kasım 2019

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ABD devriyesi, Kobani’de
ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden askerlerini çektiklerini açıklamasından sonra ABD askerleri yeniden Suriye’nin kuzeybatısındaki Kobani’de devriyeye çıktı. Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim’de daha sonra da Rusya ile 22 Ekim’de varılan mutabakatlar çerçevesinde, YPG’nin bölgeden çekilmesi ve Rusya ile ortak devriyelerin başlaması beklenirken, ABD askeri devriyesinin, bugün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi karşısındaki Kobani’de (Ayn el-Arab) görüldüğü bildiriliyor.
Erdoğan: Tel Abyad ile Resulayn arasında ‘mülteci şehri’ kuracağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Altıncı Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, “Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında bir mülteci şehri kuracağız” dedi.
Eski CHP milletvekili Eren Erdem, cezaevinden çıktı
Eski CHP milletvekili Eren Erdem, tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.
Kalın: Trump, Erdoğan ziyaretinin yapılmasını istiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV’de katıldığı programda, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yaptığı davetin gerçekleşmesini istediğini söyledi.
MSB: 18 Suriye askeri Rusya’ya teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Resulayn yakınlarında ‘sağ olarak ele geçirilen’ 18 Suriye askerinin, Rusya’nın bölgedeki güçlerine teslim edildiğini açıkladı.