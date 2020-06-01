M.K Perker 1 Haziran 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Özel okullarda 15 Ağustos itibarıyla yüz yüze telafi eğitimi
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 630 artışla 106 bin 241’e çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Trump, ANTIFA’yı ‘terör örgütü’ olarak hedefe koydu
ABD Başkanı Donald Trump, ülke çapındaki protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı ANTIFA’nın (Anti-Faşizm) ‘terör örgütü’ olarak tanınacağını duyurdu.
Al sana polemik: Erdoğan, CHP’li Öztrak’ın babasının lafını bulup çıkarmış
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin 1970’lerde, “İnşallah bol bol içki ve sigara içilir” diyerek meyhane açan Gümrük ve Tekel bakanı gördüğünü belirterek ‘andığı’ isim CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın babası Orhan Öztrak.
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, demokrasi, ekonomi ve israf açısından ülkemize yüktür
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimindeki AKP’nin iktidarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu savunarak, bunun yaşanmaması için ülkeyi demokrasi dışı yollara çıkarmaya çalıştığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, demokrasi, ekonomi, siyasal ahlak, israf açılarından ülkemize bir yüktür” dedi.