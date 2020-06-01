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Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 1 Haziran 2020

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Kılıçdaroğlu: Erdoğan, demokrasi, ekonomi ve israf açısından ülkemize yüktür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimindeki AKP’nin iktidarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu savunarak, bunun yaşanmaması için ülkeyi demokrasi dışı yollara çıkarmaya çalıştığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, demokrasi, ekonomi, siyasal ahlak, israf açılarından ülkemize bir yüktür” dedi.

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