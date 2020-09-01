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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 1 Eylül 2020

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Bazı sağlık kuruluşları pozitif sonuçları sisteme girmemiş

Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsü teşhisi için kullanılan PCR testini yapan kuruluşlara gönderdiği uyarı yazısı, 8 Ağustos’tan sonra bazı sağlık kuruluşlarının pozitif çıkan sonuçları bu verilerin toplandığı sisteme kaydetmediğini ortaya çıkardı.

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