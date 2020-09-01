M.K. Perker 1 Eylül 2020

SON HABERLER
Yetkili: THY ve Hava-İş yüzde 30-50 aralığında ücret indiriminde anlaştı
THY ve ve Hava-İş Sendikası pandemi sürecinde geliri azalan şirkette 2021 sonuna kadar çalışan ücretlerinde yüzde 30-50 arası indirimde anlaştı. Çalışanların toplu iş sözleşmesiyle kazandığı haklar korundu.
Hükümette ikinci dalga hazırlığı
Hükümetin ‘corona’da ikinci dalga beklentisiyle eylül-ekim aylarına yönelik yeni planları değerlendirdiği belirtildi.
Bazı sağlık kuruluşları pozitif sonuçları sisteme girmemiş
Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsü teşhisi için kullanılan PCR testini yapan kuruluşlara gönderdiği uyarı yazısı, 8 Ağustos’tan sonra bazı sağlık kuruluşlarının pozitif çıkan sonuçları bu verilerin toplandığı sisteme kaydetmediğini ortaya çıkardı.
İTÜ Enerji Enstitüsü & BMI İşbirliğiyle Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı Bu Dönem Online
Soylu: DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri yakalandı ve tutuklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı” dedi.