M.K Perker 1 Ekim 2020

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Covid-19 temaslısı şoför, karantinada kalması gerekirken sefere çıkmış
Covid-19 hastasıyla temaslı olması nedeniyle karantinada olması gereken özel halk otobüsü şoförü, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde polis denetimine takıldı.
Bilim Kurulu üyesi: Toplumsal bağışıklık yüzde 2.5
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’de Covid-19’a bağışıklık oranının yüzde 2.5 olduğunu söyledi.
Araştırma: Düzensiz menstrual döngü erken ölüm riskiyle ilişkilendirildi
Geniş çaplı bir araştırma kadınlarda düzensiz menstrual döngünün 70 yaşından önce ölme riskiyle ilişkilendirildiğini ortaya koydu.
‘Kobani soruşturması’nda gözaltına alınan HDP’liler adliyede
Altı yıl önceki Kobani eylemleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 20 kişi, adliyeye sevk edildi.
Profesör Ceyhan: Tedbirlere uymazsak üçüncü, dördüncü dalgalar da görülür
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Yeterince tedbirlere sıkı sıkıya sarılmazsak, daha üçüncü, dördüncü dalgalar görülecektir” dedi.