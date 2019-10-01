M. K. Perker 1 Ekim 2019

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Şule Çet davasında iki sanığın konuşmasını ‘dudak okuma uzmanı’ inceleyecek
Ankara’da 29 Mayıs 2018’de bir plazanın 20. katından atılarak hayatını kaybettiği öne sürülen Şule Çet davasında, tutuklu iki sanığın asansör önündeki konuşmasını inceleyecek dudak uzmanı bulundu.
Fitch, Türkiye için 2019 küçülme tahminini aşağı yönlü revize etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bugün yayınladığı ‘Global Ekonomik Görünüm’ raporunda Türk ekonomisi için 2019 küçülme tahminini yukarı yönlü revize etti.
TİK: Thomas Cook’un sektöre borcu 350 milyon avro, tahsili imkansız
Turizm İstişare Kurulu (TİK), Türkiye’ye yılda yaklaşık 2 milyon turist getiren müflis tur operatörü Thomas Cook’un, Türk turizm sektörüne 350 milyon avronun üzerinde (2.1 milyar lira) borcu bulunduğunun tahmin edildiğini; bunun yakın ve orta vadede tahsilinin ise imkânsız olduğunu duyurdu.
Erdoğan’dan Fırat’ın doğusuna harekat mesajı: Bekleyecek tek bir günümüz yok
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusuna harekat mesajı verdi: “Artık bekleyecek tek bir günümüz yok.”
Rapor: ABD’li çalışanlar CEO’larının yıllık kazancı için ‘bin yıl’ çalışmak zorunda
ABD’de Politika Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan bir rapora göre maaş farkının en yüksek olduğu 50 halka açık şirketin çalışanları CEO’larının bir yıllık gelirini kazanmak için bin yıl çalışmak zorunda.