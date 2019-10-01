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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 1 Ekim 2019

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TİK: Thomas Cook’un sektöre borcu 350 milyon avro, tahsili imkansız

Turizm İstişare Kurulu (TİK), Türkiye’ye yılda yaklaşık 2 milyon turist getiren müflis tur operatörü Thomas Cook’un, Türk turizm sektörüne 350 milyon avronun üzerinde (2.1 milyar lira) borcu bulunduğunun tahmin edildiğini; bunun yakın ve orta vadede tahsilinin ise imkânsız olduğunu duyurdu.

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