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LYS sonuçları açıklandı: İki soru iptal

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Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçları açıklandı, matematik testindeki iki soru iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet adresi ‘sonuc.osym.gov.tr’ ya da ÖSYM mobil cihaz uygulamasından vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adaylara gönderilmeyecek.

İki soru iptal

ÖSYM’den yapılan açıklamada matematikte iki sorunun iptal edildiği belirtildi: “LYS-1 Matematik Testinin Temel Soru Kitapçığındaki 75. ve 76. soruların Ortaöğretim İleri Düzey Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) öğretim programının ID.12.7.1.2 numaralı ‘Uzayda iki doğru; iki düzlem; bir düzlem ve bir doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve uygulamalar yapar’ kazanımı kapsamında olduğu ancak Ortaöğretim İleri Düzey Matematik 12. Sınıf Ders Kitabında Uzayda Doğru ve Düzlem ünitesinin bu kazanımları tümüyle kapsamadığı tespit edildiğinden bu iki sorunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.”


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