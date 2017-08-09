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LYS birincisi görme engelli Fulya Akkaya Boğaziçi’ni kazandı

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LYS’de TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2 puan türlerinde Türkiye birincisi görme engelli Fulya Akkaya oldu. Akkaya tek tercihle Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü kazandı.

Fotoğraf: DHA

LYS birincisi Akkaya, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yaşadığı mutluluğu, AA muhabirine anlattı.

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Başarılı öğrencinin annesi, “Azim nedir diye sorsalar ‘Fulya’ diye cevap veririm. Başka söz kullanmam” diye konuştu.

Sınav sonuçlarını soğukkanlılıkla beklediğini söyleyen Fulya Akkaya ise şunları söyledi: “Çok mutluyum, inşallah sevdiğim alana yoğunlaşacağım. Hayallerime kavuştum. Hiçbir şey bitmedi. Kendimi daha çok geliştireceğim. Hiç pes etmedim, istekle, programlı ve düzenli bir şekilde çalıştım. Emeğimin karşılığını da aldım. Edebiyat, matematik ve coğrafya zaten ilgi alanımdı. Ailem, hocalarım ve arkadaşlarım bana hep destek oldu. Babam hukuk eğitimi almamı çok istiyordu ama ben hayallerimin peşinden gittim.”

Akkaya engellilere hayatta hiçbir zaman ümidini kesmemeleri mesajını verdi: “Özgüven çok önemli. Hiçbir zaman yılmasınlar. Sosyal olmayı tercih etmeliler. Azmedip çalıştıktan sonra başarılamayacak hiçbir iş yok.”

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