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Lyon’un son kararı: İstanbul’a kesinlikle taraftar götürmeyeceğiz, böyle bir ortamda bu riske giremeyiz 

Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ın bu turda eşleştiği Fransız ekibi Lyon, 20 Nisan’da Vodafone Arena’da oynanacak rövanş maçına taraftarlarını getirmeyecek.

Fotoğraf: bjk.com.tr

Başkonsolosluk uyarmış

SporX’te yer alan habere göre Lyon’un iç saha maçlarını oynadığı Stade de Lyon’un menajeri Xavier Pierrot, Fransa’nın Ankara büyükelçisi ve İstanbul’daki başkonsolosluğun bu konuda kendilerini uyardığını söyledi.

‘Güvenliği düşünüyoruz, riske giremeyiz’

Pierrot, şöyle konuştu: “Onların bizimle beraber olmalarını isterdim. Biletimiz var ancak onları İstanbul’a götürmek gibi bir sorumluluğun içine girmeyeceğiz. Kesinlikle taraftar getirmeyeceğiz. O tarihlerde Türkiye’de önemli bir referandum var. Böyle bir ortamda bu riske giremeyiz. Geçen sene darbe girişimi oldu, Aralık ayında da stat yakınında bomba patladı. Kesinlikle güvenliği düşünüyoruz.”

 

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