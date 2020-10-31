Lyon’da Yunan rahibe silahlı saldırı

Fransa’nın Lyon kentinde Ortodoks rahibi silahla yaralayan bir saldırganın kaçtığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Olay bugün yerel saatle 16:00 sıralarında meydana geldi.

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Silahlı bir saldırgan, Yunan Ortodoks Kilisesi’ni kapatan rahibe iki el ateş açarak kaçtı. Nikolaos Kakavelakis isimli Yunan rahibin ağır yaralı olduğu bildirildi.

Savcılık, saldırının ‘hangi motivasyon’la gerçekleştirdiğinin araştırıldığını kaydetti.

Peş peşe iki saldırı

Ülkede Charlie Hebdo’da yayınlanan Muhammed Peygamber’in karikatürlerini derste gösterdiği gerekçesiyle bir öğretmen öldürülmüştü.

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Nice kentinde de geçen günlerde bir kilise yakınlarında düzenlenen saldırıda üç kişi hayatını kaybetmişti.