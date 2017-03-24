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Lyon’a karşı yok: Olympiakos maçında kırmızı kart gören Aboubakar’a üç maç ceza 

Beşiktaş’ın Vodafone Arena’da Olympiakos’u 4-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında kırmızı kart gören Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar’a üç maç men cezası verildi.

Fotoğraf: bjk.com.tr

Olympiakos maçının 39’uncu dakikasında rakibine kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı kalan Aboubakar, siyah-beyazlıların çeyrek finalde Lyon’la oynayacağı maçlarda form giyemeyecek. Kamerunlu golcü, Beşiktaş’ın tur atlaması halinde de yarı finalin ilk maçında yer alamayacak.

Beşiktaş’ın üç gün içerisinde UEFA Tahkim Kurulu’na ceza indirimi için başvuruda bulunacağı öğrenildi.

 

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