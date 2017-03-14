Lütfü Oflaz: Yoksa gizli Tayyip Erdoğan’cı mı bu Avrupalılar?

Unutulmasın ki referandumda asıl oylanacak olan Tayyip Erdoğan’dır.

Milletin çoğunluğu Tayyip Erdoğan’a Evet ya da Hayır demek için oyunu kullanacaktır.

İşte Avrupa’nın özellikle Tayyip Erdoğan karşıtı tavrı, referandumda sandığa tepki olarak yansıyabilir.

Zaten Tayyip Erdoğan’ı öteden beri güçlendiren de bu tepkiler değil midir?

Avrupa’nın Tayyip Erdoğan’a hareket çekmesi, Evet oylarını yukarıya çekebilir.

Tayyip Erdoğan’ı güçlendirecek hareketler bunlar.

Yoksa gizli Tayyip Erdoğan’cı mı bu Avrupalılar?

Lütfü Oflaz’ın yazısı