Lütfü Oflaz: Ülkeyi halkın değil tankın yönetmesini isteyen militaristler rahatsız!

Eğer 15 Temmuz’da Kemalist subaylar darbe yapsaydı, hiç şüphe yok ki bu darbeye var güçleriyle destek olacaklardı. Kemalistler, dün olduğu gibi bugün de darbe sevicisidir! Çünkü millet demokrasiye geçtiğimiz 1950’den beri Kemalistleri tek başlarına iktidara getirmemiştir.

Kemalistler ancak darbeler yapıp iktidara gelebilmişlerdir. Kemalistler iyi biliyorlar ki, bu millet onları oylarıyla iktidara getirmeyecektir. İktidara gelmeleri için tek yol darbedir! Kemalistler, bizi iktidara halk getirmez, tank getirir diye düşünür!

Onun içindir ki Kemalistler darbe tanklarının arkasında yürür. Onun içindir ki Kemalistlerin düşüncesi militarizmle örtüşür. Sonuçta ülkeyi halkın değil tankın yönetmesini isteyen militaristler rahatsız! Onlar halkın iradesine dün de hazımsızdı, bugün de hazımsız.

Lütfü Oflaz’ın yazısı