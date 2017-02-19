Lütfü Oflaz: Şortlu bir kızın tekmelendiğindeki tepkilerin aynısı, başörtülü bir kız tekmelendiğinde verilmedi

Oysa şortlu bir kıza otobüste tekme atıldığında, Mısır’daki sağır sultan da dahil, bunu duymayan kalmamıştı.

Ortalık ayağa kaldırılmış, kıyametler kopartılmıştı. Gazeteler bu haberi haftalarca manşetten verip işlemişti.

Televizyonlardaki ana haber programlarında, açık oturumlarda bu konu sürekli dile getirilip gündemden düşürülmemişti.

Bu olaya tepki duyanlarla yapılan röportajlar peş peşe dizilmişti. “Kızım bana ‘Yoksa bu ülkede artık şort giyemeyecek miyiz’ diye sordu” şeklindeki cümleleri içeren duygusal köşe yazıları başköşede verilmişti.

Ne var ki şortlu bir kız otobüste tekmelendiğinde verilen bu tepkilerin aynısı, başörtülü bir kız minibüste tekmelendiğinde verilmedi.

Sadece dostlar alış verişte görsün misali tepkiler verildi.

Lütfü Oflaz’ın yazısı