Lütfü Oflaz: Solcular değişti, İslamcılar değişti, hepsi kapitalistlere benzedi

Ve de hani bir zamanlar İslamcılığın önde gidenleri vardı.

Bunlar mütevazı semtlerde, mütevazı evlerde yaşarlardı.

Toplu taşıma araçlarını kullanırlardı.

Ama iktidar olup zenginleşmeye başladıkları andan itibaren, her şeyin en pahalısına, en gösterişlisine sahip olabilmek için birbirleriyle yarışmaya başladılar.

Açların nefesini duymayacakları zengin semtlere taşındılar.

Pahalı evler satın aldılar.

Pahalı otomobillere biner oldular.

Dini imanı para olan kişiler oldular.

Benim deyimimle ABDestli kapitalistler oldular!

Dedim ya, solcular değişti.

İslamcılar değişti.

Hepsi kapitalistlere benzedi.

Güya onlar kapitalistleri kendilerine benzetecekti; ne yazık ki kapitalistler onları kendilerine benzetti.

Acı da olsa gerçek bu değil mi?

Lütfü Oflaz’ın yazısı