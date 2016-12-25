Lütfü Oflaz: Onların antikapitalistliği, antiemperyalistliği ABD sevici partilere girene kadar mıydı?

Bakın ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, kabinesini dünyanın iliğini kemiğini sömüren kapitalist şirketlerin patronlarından, yöneticilerinden oluşturuyor.

Kapitalizmin babası ABD’nin yeni yönetimi, tıpkı Donald Trump gibi para babalarından oluşuyor.

Bunların kapitalizmi daha da vahşi, daha da acımasız şekilde uygulayacakları anlaşılıyor.

Peki buna “Antikapitalistiz”, “Antiemperyalistiz” deyip de ülkemizdeki ABD sevici partilerde yer alanlar ne diyor?

Yoksa onların antikapitalistliği, antiemperyalistliği ABD sevici partilere girene kadar mıydı?

Öyle ya, o partilere girdikten, hele de milletvekili olduktan sonra onların antikapitalistliğinden, antiemperyalistliğinden eser kalmadı.

Lütfü Oflaz’ın yazısı