Lütfü Oflaz: Onlar Suriye’yi yaktılar; siz de Türkiye’yi yakın!

Bu aynı ülkenin insanlarının birbirlerine düşmanlaşmasının sonucu değil mi?

Sonuçta ne oldu?

Suriye yanmış, yıkılmış, harabe bir ülke oldu.

Suriye halkı mahvı perişan oldu.

Peki bu iç savaşın kazananı hangi taraf oldu?

Hiçbir taraf bu savaşın kazananı olmadı.

Suriye hiçbirine kalmadı.

Kaldı ki Suriye taraflardan birine kalsaydı bile, böylesine yanmış, yıkılmış, parçalanmış bir ülkenin kime ne hayrı olacaktı?

Ama siz yine de Suriye’den ders almayın.

Uyarılara hiç aldırmayıp bildiğinizi yapın.

Kamplaşın, düşmanlaşın.

Kamplaşma, düşmanlaşma ateşinin üzerine benzin döküp odun atın.

Onlar Suriye’yi yaktılar; siz de Türkiye’yi yakın!

Lütfü Oflaz’ın yazısı