Lütfü Oflaz: Meğer bu ülkede en çok tiyatro sevenler AK Parti iktidarının başındakilermiş!

Kemalistlerin en sevmediğim yanı darbecilikleridir.

Halkın seçtiklerini darbelerle devirme, halkın iradesini tanklarla ezme huyları benim için çok iticidir. Kemalistlerin en sevdiğim yanlarından biri bilim, ilim severlikleridir.

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” diyen Mustafa Kemal gibi Kemalistler de ilimcidir, bilimcidir. Onların en sevdiğim bir diğer yanları da sanat severlikleridir.

Sanata olan ilgileri takdir edilecek düzeydedir. Sanatın her dalıyla ilgilenirler. Edebiyat severler, sinema severler, opera severler, tiyatro severler.

Ancak 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında öğrendik ki, meğer bu ülkede en çok tiyatro sevenler AK Parti iktidarının başındakilermiş!

AK Parti iktidarının başındakiler, son olarak Hollanda’da kadın bakanımızın maruz kaldığı kötü muameleyle de tiyatro severliklerini bir kez daha göstermiş!

Lütfü Oflaz’ın yazısı