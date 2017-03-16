Lütfü Oflaz: Kemalistler darbe için pusuda bekliyor

Kemalistlerin tarihi darbelerin ve zulümlerin tarihidir.

Kemalistler şu anda Kemalist rejimi, Kemalist vesayeti koruyup kollama adına bir darbe için pusudadır!

FETÖ’cüler de darbeciliği Kemalistler ile ABD’den öğrenmişlerdir!

Nitekim ABD, örneğin 12 Eylül darbesini yapan ordunun Kemalist komutanları için “Bizim çocuklar darbe yaptı” demiştir.

Kemalist rejimi koruyup kollama adına 12 Eylül darbesini yaptıklarını söyleyen Kenan Evren, “Darbe yapmak için şartların olgunlaşmasını bekledik” demiştir.

Kemalistler darbe yapmak için şu anda da şartların olgunlaşmasını beklemektedir.

Lütfü Oflaz’ın yazısı