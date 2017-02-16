Lütfü Oflaz: HDP’li olmak suç mudur?

Barış için Akademisyenler Bildirisi, HDP’nin düşüncesini içermekteymiş.

Biz daha da ileri gidelim.

HDP üyesi değiller; ama biz bir an için bu bildiriye imza attıkları gerekçesiyle üniversiteden atılan akademisyenlerin HDP üyesi olduklarını farz edelim.

HDP’li olmak suç mudur?

Eğer suçsa, MHP’nin iki katı milletvekili çıkartan HDP’yi seçime sokup Meclis’e sokmak suçun suçudur.

Yok eğer HDP yasal bir partiyse, HDP’nin düşüncesini içeren bir bildiriye imza attıkları için akademisyenleri üniversiteden atmanın izahı nedir?

Üstelik de bu bildiri yayınlandıktan bir yılı aşkın süre sonra böyle bir işleme girişmek nasıl izah edilebilir?

Bu yapılanlar benim vicdanımın kabul edeceği şeyler değildir.

Lütfü Oflaz’ın yazısı