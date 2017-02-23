Lütfü Oflaz: Evet, devlet laikçi olmamalı, ama laik olmalı!

Örnek alınacak devlet modeli adalet devleti olmalı.

Eşitlik, özgürlük, medeniyet, sosyallik, hukuk gibi değerler üzerine kurulan adalet devleti olmalı.

Bu devletin anayasası bir ırkı, bir mezhebi değil, insanı esas almalı.

Ve de bu devlet laik olmalı.

Hani Tayyip Erdoğan, “Laik bir rejimde insanların dindar olma ya da olmama özgürlüğü vardır. Laiklik din düşmanlığı değildir. Laiklikten korkmayın” demişti ya; işte devlet böylesine laik olmalı.

Laik olmalı, ama laikçi olmamalı!

Laikçilik nedir?

Laikçilik, laikliğin ülkemizdeki uygulanış şeklidir.

Laikçilik dindarlık düşmanlığı demektir.

Evet, devlet laikçi olmamalı, ama laik olmalı!

Devletin anayasası da eşitlik, özgürlük, laiklik, medeniyet, sosyallik, hukuk gibi değerleri esas alan bir anayasa olmalı.

Lütfü Oflaz’ın yazısı