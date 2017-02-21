Lütfü Oflaz: En hainlerin en güce tapıcılar içinden çıktığı iyi bilinmelidir

Hiç şüphem yok ki, yarın öbür gün Tayyip Erdoğan da güçten, iktidardan düşse, ilk tekmeyi onlar vuracaklar.

Tayyip Erdoğan’ı ilk önce onlar satacaklar.

Yeri gelmişken bu konuda bir anımı anlatmadan geçmemeli.

Eski başbakan ve cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in vefatından bir süre önceydi.

Evindeydik; baş başaydık; bir gece vaktiydi.

Söz bir ara onun gücün zirvesinde olduğu dönemlere geldi.

“İsteseydin benim sahip olduğum gücü kullanırdın; ama hiçbir zaman kullanmadın. Aksine benim sana vermek istediklerimi hep reddettin” diyerek söze girdi.

“Hiçbir zaman güce itibar edenlerden olmadın. Hep güçlülerle, güçlüklerle boğuştun. Ne yaptınsa benden güç almadan tek başına yaptın. Bunu hep takdir ettim” diyerek sözlerine devam etti.

Daha sonra söz güce tapanlara geldi.

Her dönemde güce tapan ünlü kişilerden örnekler vererek de epey şeyler söyledi.

Ancak şimdilik onlar ben de kalsın.

Bugünün güçlüleri de şu uyarıma kulak kabartsın.

Bugün güçlü oldukları için kendilerine tapıp başkalarını hainlikle suçlayanlar, yarın öbür gün güçten düştüklerinde kendilerine ilk hainlik edeceklerdir!

En hainlerin en güce tapıcılar içinden çıktığı iyi bilinmelidir!

Lütfü Oflaz’ın yazısı