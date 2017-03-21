Lütfü Oflaz: Eller uzaya gidiyor; Müslüman alemi bu yarışta hep yaya kalıyor

Yine bakıyoruz da bilimde en ileri giden ülkeler, sanata en çok önem veren ülkeler.

Bakıyoruz da bilimde en ileri giden ülkeler, hiçbir beyinsel üretimi yasaklamayan ve de günah saymayan ülkeler.

İşte o ülkelerin insanları, insanlığa hizmet eden icatlar yapıyor.

İşte o ülkelerin insanları Ay’a gidiyor.

İşte o ülkelerin insanları Mars’ta yaşam alanı kuruyor.

İşte o ülkelerin insanları, daha geçenlerde yaşanacak yedi yeni gezegen buluyor.

Eller uzaya gidiyor; Müslüman alemi bu yarışta hep yaya kalıyor.

Bırakın bilim, teknoloji üretememeyi, 1 milyar 600 milyon nüfustan ve 63 ülkeden oluşan Müslüman aleminin toplam üretimi, 80 milyonluk Almanya’nın üretimini bile bulmuyor.

Müslüman aleminin en güçlü ülkesi Türkiye, Konya büyüklüğündeki Hollanda’nın bırakın sanayi ürünlerini, tarım ürünlerinin beşte birini bile üretemiyor.

Ne yazık ki gelişmiş ülkeler ile Müslüman alemi, Mars ile Kars kadar birbirine uzak bulunuyor!

Lütfü Oflaz’ın yazısı