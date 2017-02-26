Lütfü Oflaz: Doğu Perinçek de Türkiye’yi kendisine güldüren adam değil mi?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bizim Leman dergisinden yetişmedir. Leman’a karikatür çizme heveslisi bir genç olarak gelmiştir. Derken Leman Kültür’de sahneye çıkmış ve bugünün birçok komedyeni gibi orada ünlenmiştir. O gün bugündür de Türkiye’yi güldüren adam haline gelmiştir. Doğu Perinçek de Türkiye’yi kendisine güldüren adam değil mi?

Doğu Perinçek, geçenlerde yine herkesi kendisine güldüren bir komedyenlik sergiledi.

Yönettiği yayın organlarında “Doğu Perinçek, referandumda Hayır oyu vermesi konusunda AK Parti tabanını etkiledi” şeklindeki sözlere yer verdirtti.

Güya Doğu Perinçek, referandumda AK Parti tabanını Hayır oyu vermesi için etkilemiş; ama gelin görün ki bundan AK Parti tabanının haberi yok! Kaldı ki AK Parti tabanının da tavanının da Doğu Perinçek’i ciddiye aldığı yok!

Lütfü Oflaz’ın yazısı