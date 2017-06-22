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Lütfü Oflaz: Doğu Perinçek adeta Hitler gibi konuşuyor


 

Doğu Perinçek’i “Türkiye’nin vicdansızı” ve de “Türkiye’nin faşisti” ilan ediyorum.

Çünkü Doğu Perinçek’in son açıklaması kadar vicdansız, faşist bir açıklamayı hiçbir siyasetçi yapmadı.

Hiçbir siyasetçi haksızlığa uğrayanlara onun kadar vicdansız ve faşistçe davranmadı.

Doğu Perinçek, cezaevlerine atılanların ya da işten atılanların arasında haksızlığa uğrayanların bulunduğu iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

Yaptığı bu açıklamada “Haksızlığa uğrayanlar var, ama bu haksızlıklar görmezden gelinmeli” diyor.

Bu ve benzeri sözleriyle adeta Hitler gibi konuşuyor.

Neyse ki AK Parti iktidarı, Doğu Perinçek gibi haksızlıkların görmezden gelinmesini istemiyor.

Lütfü Oflaz’ın yazısı

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