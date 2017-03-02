Lütfü Oflaz: Benim için gizli Hayır’cılık FETÖ’cülük demektir!

Muhafazakâr mahalle denilen mahallede böylesine gizli Hayır’cılar varmış.

Gizli kapaklı işleri oldum olası hiç sevmemişimdir.

Sinsilikten iğrenmişimdir.

Olduğu gibi görünmeyenlerden, göründüğü gibi olmayanlardan hep nefret etmişimdir.

FETÖ’cüler gizli kapaklı işlerin, sinsiliğin, olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olmamanın başta gelen örneğidir.

Benim nazarımda gizli Hayır’cılar da FETÖ’cülere benzemektedir!

Benim için gizli Hayır’cılık FETÖ’cülük demektir!

“Hayır” diyecek olan gizliden gizliye değil, açıktan açığa “Hayır” demelidir.

Lütfü Oflaz’ın yazısı