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Yaramazlara biraz batar!

Lütfetti: Putin’den siyasi ömrünü uzatan yasaya imza

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki dönem daha başkanlığa aday olmasına izin veren yasayı imzaladı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in aktardığına göre Putin’in yeniden seçilmesi halinde 2036’ya kadar iktidarda kalmasının önünü açabilecek yasa, geçen yıl anayasada yapılan köklü değişiklikleri içeren referandumu yansıtıyor.

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Referandumda, halka, 2024’te görev süresi sona erecek Putin’in yeniden devlet başkanlığına aday olmasına izin verecek değişiklikleri onaylayıp onaylamadığı da sorulmuştu.

Anayasa değişiklikleri aynı zamanda garantili bir asgari emeklilik maaşını, eşcinsel evliliklerin yasaklanmasını, ‘tanrıya inanmanın temel bir değer olarak sayılmasını’ içeriyor, ayrıca Rus hukukunun uluslararası normlar üzerindeki önceliğini vurguluyordu.

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