Lunaparktaki kule asansörün halatı koptu: Üç kişi yaralandı

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki lunaparkta, ‘kule asansör’ adı verilen eğlence aracının halatının kopması sonucu bir kadın ve iki kız çocuğu hafif yaralandı.

Fotoğraf: AA

Sarnıç Mahallesi’ndeki lunaparka giden aynı aileden bir kadın ve iki çocuk, 10 metre yükselerek hızla inen asansöre bindi. Asansör, alçaldığı sırada halatı koptu; 2 metreden zemine düştü.

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Kadın ve çocuklar, ambulansla Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Üçü de ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

‘Vicdan azabı çekiyorum’

Lunaparak işletmecisi Hakkı Yakut, kule asansörü pandemiden önce kiraladıklarını ve halatlarını değiştirdiklerini söyledi. Yakut, yaklaşık dört ay kapalı olan asansörü birkaç haftadır yeniden kullanmaya başladıklarını anlatan Yakut şunları söyledi:

“En son gelen müşterilerimizi bindirdik. 2 metreden aşağı düştü. 3 kişi vardı. Bu cihaz bizim değil, bu saatten sonra paketleyip firmaya göndereceğiz. 2014’ten beri buradayız.Bu üzücü kaza yaşandı. Keşke olmasaydı. Üzgünüm, vicdan azabı çekiyorum.”