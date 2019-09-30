Lunaparktaki jeton tartışması nedeniyle kızının önünde göğsünden vurularak öldürüldü

Manisa’nın Salihli ilçesindeki lunaparkta çıkan jeton tartışmasında, Eren Erbahçeciler (34), kızının gözü önünde göğsünden vurularak öldürüldü.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şube Müdürlüğü çalışanı Erbahçeciler, dün akşam, 10 yaşındaki kızıyla Salihli- Ödemiş yolu üzerindeki lunaparka gitti.
Erbahçeciler ile lunapark çalışanı K.S. arasında, oyun aletlerinde kullanılan jeton nedeniyle tartışma çıktı. K.S., Erbahçeciler’e ateş etti. Göğsünden yaralanan Erbhahçeciler hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Erbahçeciler’in kızı yakınlarına teslim edildi.
Polis, kaçan K.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.