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Yaramazlara biraz batar!

Lunapark ve tematik parklar 6 Temmuz’dan itibaren faaliyetlerine başlayacak

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre lunapark ve tematik parklar temizlik, maske ve mesafe şartıyla 6 Temmuz’dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek. 

Fotoğraf: Twitter

İçişleri Bakanlığı, il valiliklerine ‘Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler’ konulu genelge gönderdi. 

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Genelgeye göre, Covid-19 Türkiye’de yayılmasını engellemek amacıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulan ‘lunapark ve tematik parklar’ gibi eğlence tesisleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçecek. 

Lunapark ve tematik parklar, 6 Temmuz’dan itibaren, gezici olmamak kaydıyla genelgede belirtilen kurallara riayet ederek faaliyetlerine başlayabilecek. 

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