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Yaramazlara biraz batar!

Lüleburgaz’da temizlik işçileri mesire alanından topladığı 150 torba çöple mesaj verdi: ‘Ayıp beya’

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik işçileri, mesire alanında piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri doldurdukları torbalarla “Ayıp beya” yazarak tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri, Sakızköy Korusu’nda vatandaşların piknik yaptıktan sonra bölgede bıraktığı çöpleri topladı.

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Yaklaşık dört saat süren temizlik çalışmasında 150 torba çöp toplandı. 

Temizlik görevlisi Hasan Gürül, her vatandaşın çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğini belirterek “Herkes ortaya çıkan manzaradan ders almalı. 150 torba çöp topladık.  İnsanlar çöpünü torbaya doldursun. Bu güzel yerleri temiz bırakmalarını istiyoruz” dedi.

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