Lüleburgaz’da, derede yüzlerce balık öldü; inceleme başlatıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki balık ölümlerine ilişkin çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Lüleburgaz Deresi Taşköprü mevkisinde çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden çevre halkı durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirdi. Ekipler, balık ölümlerinin yaşandığı derede inceleme yaptı.

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Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de çalışma yaptı.

Bölgede yaşayan Mustafa Karakaya, bir süre önce derenin kırmızı renkte aktığını ileri sürerek, “Dere kenarına geldiğimizde yüzlerce balık ölüsü gördük. İrili ufaklı balıklar vardı. Ne zamandır buradalar bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.