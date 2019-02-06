Lüks villalarıyla biliniyordu: 170 milyon lira borçlu Neo Yapı konkordato talep etti

Konkordato ilan eden inşaat şirketlerine bir yenisi eklendi. Piyasalara 170 milyon borcu olduğu ortaya çıkan Neo Yapı için konkordato kararı verildi.

Fotoğraf: Facebook

Şirket, İstanbul’un Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde inşa ettiği ‘Neo’ markalı lüks villalarla biliniyor. Neo Yapı’nın projelerinde ortalama fiyatlar 500 bin ila 2 milyon lira arasında değişiyor.



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Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre İstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen duruşmada Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat San. Ve Tic. AŞ’ye için konkordato kararı verilirken, şirkete üç aylık geçici mühlet tanındı.

Şirketin banka, taşeron firma ve piyasalara 170 milyon lirayı aşkın borcu bulunduğu, 30 milyon liralık çeklerininse karşılıksız olduğu geçen ağustosta ortaya çıkmıştı. Şirket için iflas talepli icra takibine gidilmişti.

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