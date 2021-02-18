Lukaşenko’nun protesto edildiği gösterilerden canlı yayın yapan iki TV muhabirine hapis cezası

Belarus’ta mahkeme, ülkede düzenlenen protesto gösterilerinden canlı yayın yapan iki TV muhabirini iki yıl hapis cezasına çarptırdı.

Fotoğraf: Reuters

27 yaşındaki Katerina Bakhvalova ve 23 yaşındaki Daria Chultsova, geçen yıl kasım ayında, başkent Minsk’te Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya karşı düzenlenen gösterilerden canlı yayın yaparken tutuklanmıştı.

Reklam

Mahkeme, merkezi Polonya’daki Belsat TV’nin muhabiri olan ikiliyi, ‘şiddeti körükledikleri’ gerekçesiyle hapis cezasına mahkum etti.

Belsat TV ve muhabirleri suçlamaları reddetti.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasınan sonra ülkenin ilk devlet başkanı olan ve 1994’ten beri Belarus’u yöneten Lukaşenko, geçen yıl ağustos ayındaki seçimleri kazandığını ilan ettikten sonra binlerce kişi sokağa dökülmüştü. Protesto gösterilerinde 33 bin kişi gözaltına alınmıştı. İki muhabirin tutuklandığı gün, tartışmalı seçim sonucuyla ülkeyi yönetiyor diye istifası istenen Lukaşenko’nun yanı sıra gösterilerdeki bir kişinin ölümü protesto edilmişti.