Lugano kılık değiştirdi, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini taraftarlarla izledi

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Diego Lugano, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kılık değiştirerek taraftarlar arasında izledi.

Fotoğraf: Instagram

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’a Kadıköy’de 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 20 yıl iki ay sonra sahasında Galatasaray’a kaybetti.

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2006-2011 yıllarında Fenerbahçe’de beş sezon forma giyen ve unutulmaz isimler arasında giren Uruguaylı Diego Lugano, derbi için Ülker Stadyumu’ndaydı; ancak yüzünde takma sakal ve güneş gözlüğü vardı.

Şu anda Brezilya ekibi Sao Paulo’da sportif direktör olarak görev yapan Lugano, bu görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı ve “Bu eşsiz bir duygu” ifadesini kullandı.