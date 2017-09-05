Lucescu’nun siftahı: Hırvatistan’ı tek golle geçen Türkiye averajla üçüncü sırada

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu sekizinci maçında kendi evinde Hırvatistan’la karşılaşan Türkiye, mücadeleyi 1-0 kazandı.

Eskişehir’de oynanan karşılaşmada Türkiye’nin tek golü 75’inci dakikada Cenk Tosun’dan geldi.

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Mircea Lucescu’nun takımın başındaki ikinci resmi maçında galibiyetle tanışan Türkiye, bu sonuçla 14 puana yükseldi ve averajla üçüncü sırada yer aldı.

Grupta oynanan diğer maçta ise İzlanda, Ukrayna’yı 2-0 yendi.

Lider Hırvatistan 16 puanda kalırken, aynı puandaki İzlanda ikinci sırada yer aldı. Türkiye’yle aynı puana sahip Ukrayna ise dördüncü sırada.

Milliler grupta kalan maçlarında ise 6 Ekim’de kendi evinde İzlanda, 9 Ekim’de ise deplasmanda Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.