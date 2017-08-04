Lucescu’dan Arda Turan’a ‘yeşil ışık’: Ne acılar çektiğini tahmin edebiliyorum

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A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, Arda Turan’ın dönüşüne yeşil ışık yaktı.

Turan, milli takımı taşıyan uçakta 44 yıllık gazeteci Bilal Meşe’ye saldırıp küfretmişti.

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Barcelona’da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, bu olay sonrası ‘pişman olmadığını’ söyleyerek milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

‘Türk insanı çok duyugusal’

İmza töreninde gelen bir soru üzerine Turan’a telefon açacağını ve kendisiyle görüşeceğini belirten Lucescu şunları söyledi: “Arda’nın milli takıma, milli takımın Arda’ya ihtiyacı var. Türk insanının çok duygusal olduğunu biliyorum. Arda’nın ne acılar çektiğini tahmin edebiliyorum. Türklerin 400-500 km gidip takımını destekleyen insanlar olduğunu biliyorum. Bu doğrultuda Arda’nın acı çektiğini görüp anlayabiliyorum. Onun milli takıma, milli takımı ona ihtiyacı var. Benim düşüncem bu şekilde.”