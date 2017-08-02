Lucescu tercihi için TFF’yi ‘tebrik eden’ Dilmen’den Türk antrenörlere: Kendinizi köprüden atın  

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NTV Spor yorumcusu ve Sabah yazarı Rıdvan Dilmen, A Milli Takım teknik direktörlüğüne Mircea Lucescu’yu getiren Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) ‘Türk futbolunun geleceğine dinamit koymak’la suçladı.

Fatih Terim’in Türkiye futbol direktörlüğü görevinin son bulmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren TFF, geçmişte Galatasaray ve Beşiktaş’la şampiyonluk yaşayan Lucescu’yla anlaşmaya varmıştı.

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‘Romanya televizyonu gibiydi maşallah’

TFF’nin bu tercihini NTV Spor canlı yayınında değerlendiren Dilmen, Lucescu’nun gelişine olumlu bakan meslektaşlarını eleştirerek söze başladı: “Bütün arkadaşları dinledim. Hakikaten de enteresan. Romanya televizyonu gibiydi maşallah. Şöyle söyleyeyim, ben tabii ırkçı bir insan değilim. Bütün ülkelerin vatandaşları insandır. Bütün insanlar eşittir. Lucescu da çok değerli bir teknik adamdır, başarıları da ortadadır. Lucescu’nun da parantez içinde dört maçlık milli takımın başına gelmesi de doğaldır. Bunu antrenörlük olarak söylüyorum ama Türk futbolu açısından düşündüğümüz zaman da bütün teknik adamlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gidip atsınlar kendilerini.”

‘Türk futbolunun bitişi’

Lucescu’nun göreve getirilmesini ‘Türk futbolunun bugün federasyon ve antrenörler olarak bitişi’ diye niteleyen NTV Spor yorumcusu şöyle devam etti: “Bunu unutmayın. En azından donduruluşudur. 15 Temmuz’da, 14’ünü 15’ine bağlayan gece Fatih hocanın olayları oldu. Bugün ayın kaçı, 2 Ağustos mu? Yani 19 gün önce Lucescu desenize. Yazık, Dursun Bey gidiyor Romanya’ya. Koskoca Galatasaray başkanı. Koskoca Şenol Güneş, onunla konuşuyorsunuz. Sonra koskoca Galatasaray’ın başkanı Dursun Özbek daha dün uçakla gidiyor, görüşüyorlar. Koskoca Galatasaray’ı Lucescu reddediyor. Lucescu dün milli takım teknik direktörüymüş zaten. Galatasaray başkanı yazık beş saat boşuna gitmiş gelmiş. Ya 17 gün önce açıklasaydınız da rahatlasaydı insanlar.”

‘Federasyonu tebrik ediyorum’

Uluslararası turnuvalarda Yunanistan hariç hiçbir ülkenin başka bir ülkenin teknik direktörüyle şampiyon olamadığını öne süren Dilmen, “Dilerim ki Lucescu hocamız bu istatistikleri yerle bir eder ama benim için Dünya Kupası’na gitmek, gitmemek önemli değil. Türk futbolunun geleceğine dinamit attıkları için de tebrik ediyorum federasyonu. 15-16 gündür milletin aklıyla oynadıkları için de ayrıca tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.