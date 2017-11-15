Lucescu tartışılan 2’inci lig futbolcusu Alkan’ı sadece kasetten izlemiş

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Hollanda 2’nci ligi futbolcusu Erol Erdal Alkan’ı ekrandan izleyerek kadroya aldığı ortaya çıktı.

Lucescu tarafından kampa çağırılması eleştirilen 23 yaşındaki futbolcu, Arnavutluk maçında 23 kişilik kadroda yer almıştı. Dordrecht’te forma giyen Alkan’a Lucescu görev vermemişti.

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Alkan’ın bir Süper Lig takımına pazarlanmak istendiği, adının Lucescu’ya bu amaçla menajerlerle bağlantılı antrenörler ya da federasyon yetkilileri tarafından önerilmiş olabileceği öne sürülmüştü.

Alkan ise birtakım yanlış anlaşılmalar olduğunu ve bu yanlış anlaşılmaları düzelttiklerini ifade etmişti.

Habertürk’ten Atilla Türker’in haberine göre Arnavutluk maçı sonrası “Erol’un Dordrecht maçını izledim” diye konuştuğu için Hollanda’ya gittiği algısı oluşan Lucescu, dün federasyon yetkilileriyle yaptığı görüşmede durumu farklı aktardı.

“Altyapı antrenörlerimiz bana dört futbolcu önerdi. Ben de bu futbolcuların maçlarını scout sistemiyle ekrandan izledim. Aralarından en çok Erol’u beğendim” diyen Lucescu, kendisinin hiçbir zaman Hollanda’ya gitmediğini, federasyon bünyesinde bulunan teknik adamlarla yaptığı görüşmeler neticesinde kendisine bazı isimler önerildiğini kaydetti.

Rumen teknik adam, genç oyuncuları scout sistemiyle izlediğini belirterek, “Erol’un çok iyi bir fiziği var. Yarınlarda bize çok faydalı olabilir. Bu bakımdan kadroya aldım” diye konuştu.