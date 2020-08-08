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Yaramazlara biraz batar!

Lübnanlılar, Beyrut Limanı’ndaki patlamadan sorumlu tuttukları yetkilileri protesto etti

Lübnanlılar, 4 Ağustos Salı günü Beyrut Limanı’nda yaşanan şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları siyasi isimleri ve yetkilileri protesto etti.

Fotoğraf: AA

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut’u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığın’dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158’e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtilmişti. Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini kaydetmişti.

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Başkentin merkezindeki Şehitler Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer aleyhinde sloganlar attı.

Hesap Günü‘ adıyla düzenlenen gösteride, “Beyrut Limanı’nda hayatını kaybedenler için intikam” ve “Yönetimin değişmesi için bu fırsatı kaçırmıyoruz” diye slogan atan bir grup, ekonomik kriz karşıtı gösteriler nedeniyle aylardır demir ve beton bariyerlerle kapatılan Meclis binasına ilerlemek istedi.

Eylemciler, biber gazı kullanarak kendilerini engelleyen güvenlik güçlerine taşla karşılık verdi.

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Öte yandan eylemciler, Şehitler Meydanı’nda yan yana dizilen temsili darağaçlarına Meclis Başkanı Nebih Berri ile Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın fotoğraflarını astı.

Lübnan İç Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, göstericilerin öfkesinin anlayışla karşılandığı ancak şiddetten uzak durmanın yanı sıra kamu ve özel mülklere zarar verilmemesi çağrısı yapıldı.

Gösterilerde dört kişi yaralandı

Lübnan Kızılhaçı, Meclis binası yakınlarında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede dört kişinin yaralandığını ve hastanelere nakledildiğini açıkladı.

Ordudan protestoculara hitaben yapılan açıklamada, “Lübnan ordusu olarak Lübnanlıların acıları ile ülkenin içinden geçtiği zor durumu çok iyi anlıyoruz ancak her şeye rağmen eylemlerin barışçıllığını yitirmemesi gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, başkenti sarsan şiddetli patlamada ordunun da kayıplar verdiği hatırlatıldı.

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