Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta patlama: En az 50 ölü, 2 bin 750 yaralı

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada 50 kişinin öldüğü, 2 bin 750 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın Lübnan resmi ajansı NNA’ya dayandırdığı haberine göre, Beyrut Limanı’nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.

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Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı.

Eski başbakan Saad el-Hariri’nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Lübnan sağlık bakanı: Patlamada 50 kişi öldü, 2 bin 750 kişi yaralandı

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 50’ye, yaralı sayısı 2 bin 750’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut’taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye yükseldiğini, en az 2 bin 750 kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.

Patlama limanda patlayıcıların bulunduğu depoda meydan geldi

Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı’nda kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda patlama yaşandığını söyledi.

Beyrut ve çevre bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine çok sayıda yaralı sevk edildi.

Beyrut valisi olayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti

Öte yandan Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut’un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti.

Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti.

Ketaib Partisi genel sekreteri öldü

Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan patlamada hayatını kaybetti.

Patlamanın BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi’nin eski Lübnan başbakanı Refik Hariri suikastı davasında kararını açıklamasına günler kala gerçekleşmesi dikkati çekiyor. BM Uluslararası Lübnan Mahkemesinin, Hariri suikastı davasında kararını 7 Ağustos’ta açıklayacağı duyurulmuştu.

Lübnan Başbakanı Diyab: Sorumlulardan hesap sorulacak

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamayı ‘felaket‘ olarak nitelendirerek, sorumluların bedelini ödeyeceğini söyledi.

Diyab, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, “Lübnan’da bugün yaşanan felaketin (Beyrut’taki patlama) sorumlularından hesap sorulacak” dedi.

Başbakan Diyab, 2014’ten bu yana limanda bulunan tehlikeli depo hakkında gerçekleri açıklayacaklarını belirtti.

Lübnan’ın ‘evladını kaybetmiş bir baba gibi‘ olduğunu söyleyen Diyab, bu sıkıntılı günlerde birlik ve dayanışmadan başka hiçbir şeyin fayda etmeyeceğini söyledi.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut’taki şiddetli patlamanın ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Yüksek Savunma Konseyini topladı.

Lübnan Hizbullahı: Silah depolarımızın hedef alındığı iddiası gerçek dışıdır

Lübnan Hizbullah’ı başkent Beyrut’taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik düzenlenen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.

Hizbullah’a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut’taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından düzenlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçisi Kalekenov yaralandı

Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçiliği, “Patlamada Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandı, büyükelçilik binasında da hasar oluştu” açıklamasını yaptı.