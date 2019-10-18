Lübnan’da vergilere isyan: Göstericilerin yaktığı ateş iki kişinin ölümüne neden oldu

Lübnan’da, yüksek vergi oranları, hükümetin ekonomi politikaları ve iletişime getirilen yeni vergiler nedeniyle dün başlayan protesto gösterilerinde iki kişi hayatını kaybetti.

Beyrut’taki gösteriler. Fotoğraf: DHA

Başkent Beyrut’taki protestolarda eylemciler, yüksek vergi oranlarını, hükümetin ekonomik politikalarını ve iletişim araçlarına getirilen yeni vergilere karşı gösteri düzenledi. Vergileri reddettiklerine ilişkin sloganlar atan eylemciler, hükümetin istifasını istedi. Ayrıca eylemciler, sokaklarda ateş yakarak Beyrut’taki çok sayıda işletmeye zarar verdi. Göstericilerin yaktığı ateşin sıçradığı binada iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan Lübnan polisi, protestocuları dağıtmak için Beyrut şehir merkezindeki protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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Tansiyonun yüksek olduğu başkent Beyrut’un birçok bölgesinde gösteriler devam ediyor.