Lübnan’da ilk ‘corona’ vakası: İran’ın Kum kentinden gelen kadında

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilk ‘corona’ virüsü vakasını teyit etti. Bakan Hamad Hasan, İran’ın Kum kentinden gelen 45 yaşındaki kadındaki testlerin pozitif çıktığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Lübnan sağlık Bakanı Hasan, Kum kentinden gelen yolcunun uçaktan iner inmez izole edildiğini açıkladı.

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Hasan, iki vakanın daha izlendiğini belirtti.

‘Corona’ testi pozitif çıkan hastanın Beyrut’taki Refik Hariri Üniversitesi Hastanesi’nde gözetim altında olduğu bildiriliyor.

İran’da Şiilerce ‘kutsal’ sayılan Kum kentinde iki kişinin ölümünün ardından hızla diğer kentlere yayılan ‘corona’ vakalarında 18 kişinin testleri pozitif çıkmış, bugün iki kişinin daha ölümüyle İran’daki ‘corona’ ölümleri dörde çıkmıştı. İran Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ‘corona’ vakalarının Kum kentinde çalışan ve Çin’e gidip gelen çinlilerden kaynaklandığını açıklamıştı.