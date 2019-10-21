Lübnan’da hükümet geri adım attı: Yeni vergi yok; erken seçim olabilir

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, yeni vergi artışına karşı günlerce süren protestolar sonunda söz konusu düzenlemeden vazgeçtiklerini açıklayarak ‘erken seçime gidilebileceğini’ söyledi.

Saad Hariri, açıklaması sırasında. Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre Hariri, bugün yaptığı açıklamada, “Parlamento isterse erken seçime gideceğiz” dedi. Hariri, tüm etnik gruplar ve mezheplerden protestolara katılım olduğunu, böylece ülkedeki mezhepsel bariyerlerin yıkıldığını kaydederek, bu sayede Lübnan ulusal kimliğinin yeniden canlandığını söyledi.

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Vergi artışına yönelik protestolar sonucu bu düzenlemeden vazgeçtiklerini açıklayan Hariri, “2020 bütçesinde yeni vergiler olmayacak. Bütçe açığı bankaların kârlarından alınacak yeni vergilerle kapatılacak” dedi.

Hariri söz konusu tasarruf önlemlerinden bazılarını şöyle açıkladı:

Bakanların ve vekillerin maaşları yarı yarıya azaltılacak.

İletişim Bakanlığı ve bazı kamu kurumları kapatılacak.

Devletten çalınan paralar geri alınacak.

Hariri, bu adımları insanların protestolarına veya öfkelerini yansıtmasına son vermeleri için hazırlamadıklarını da vurgulayarak, “Protestolara son verip vermemek sizin alacağınız bir karar. Kimsenin sizi tehdit etmesine veya korkutmasına izin vermeyeceğim” dedi.

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Hariri ülkedeki elektrik üretim tesislerine dair lisans süreçlerinin de hızlandırılacağını belirtti.

Lübnan’da 17 Ekim’de Whatsapp ve benzeri platformlar aracılığıyla internet üzerinden telefon görüşmelerine vergi getirilmesi planına karşı sokağa çıkan halk, hükümetin bu planı iptal etmesine rağmen hâlâ eylemlere devam ediyor.

Lübnan’da, yüksek vergi oranları, hükümetin ekonomi politikaları ve iletişime getirilen yeni vergiler nedeniyle başlayan protesto gösterilerinde iki kişi hayatını kaybetmişti.