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Yaramazlara biraz batar!

Lübnan’da dokuz yıl sonra ilk seçim: ABD’nin ‘terörist’ dediği Hizbullah kazandı

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Lübnan’da dün düzenlenen genel seçimleri, ABD ve İsrail’in ‘terörist örgüt’ olarak tanımladığı Hizbullah ve müttefiklerinin oluşturduğu Direniş’e Vefa ittifakı kazandı.

Fotoğraf: Reuters

Lübnan, dokuz yılın ardından dün ilk defa genel seçimlere gitti. 128 milletvekilinin belirlenmesi için 15 bölgede kurulan sandıklarda yapılan seçime katılım oranı yüzde 49,2 olarak açıklandı.

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Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen El Mayadin televizyonunun aktardığına göre, Başbakan Saat Hariri’nin partisi el-Mustakbel seçimde ağır bir yenilgi aldı.


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