Lübnan’da dokuz yıl sonra ilk seçim: ABD’nin ‘terörist’ dediği Hizbullah kazandı

Lübnan’da dün düzenlenen genel seçimleri, ABD ve İsrail’in ‘terörist örgüt’ olarak tanımladığı Hizbullah ve müttefiklerinin oluşturduğu Direniş’e Vefa ittifakı kazandı.

Lübnan, dokuz yılın ardından dün ilk defa genel seçimlere gitti. 128 milletvekilinin belirlenmesi için 15 bölgede kurulan sandıklarda yapılan seçime katılım oranı yüzde 49,2 olarak açıklandı.

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Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen El Mayadin televizyonunun aktardığına göre, Başbakan Saat Hariri’nin partisi el-Mustakbel seçimde ağır bir yenilgi aldı.