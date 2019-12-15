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Yaramazlara biraz batar!

Lübnan protestoları: En az 75 yaralı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmada 20’si polis, yaklaşık 75 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

17 Ekim’de başlayan gösterilerde eylemciler yüksek vergi oranlarını, hükümetin ekonomik politikalarını ve iletişim araçlarına getirilen yeni vergileri protesto ediyor. Başbakan Saad Hariri liderliğindeki hükümet eylemler sonucu 29 Ekim’de istifa ederken, siyasi gruplar henüz yeni bir aday üzerinde uzlaşamadı.

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DW Türkçe’nin haberine göre, güvenlik güçleri, eylemcileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla saldırırken eylemciler de polise taş atarak karşılık verdi.

Göstericilerin, parlamento binasının bulunduğu bölgeye girmeye çalışması üzerine şiddetlenen çatışmalarda onlarca kişi yaralandı.

Telekomünikasyon şirketini bastılar

Eylemciler Ogero telekomünikasyon şirketinin binasına girdi.

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Fotoğraflar: DHA

Beyrut’ta merkezi bulunan Ogero telekomünikasyon şirketinin binasına giren eylemciler, özelleştirme, hırsızlık ve yozlaşma karşıtı sloganlar attı. Şirket çalışanları ve eylemcilerin arasında gerginliklerin yaşandığı görüldü.

Öte yandan, Jal El Dib bölgesinde eylemcilerin barikatlarla yolu kapatması sonucu, askerler ve eylemciler arasında arbede yaşandı.

Askerlerin, yere düşen bir eylemciyi tahta sopa ile darp ettikleri; yine yere düşen başka bir eylemciyi de tekmeledikleri kameralara yansıdı.

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