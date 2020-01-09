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Yaramazlara biraz batar!

Lübnan Nissan’ın eski CEO’suna seyahat yasağı getirdi

Lübnan savcısı Japonya’dan Lübnan’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’a seyahat yasağı getirdi.

Carlos Ghosn (Fotoğraf: Reuters)

Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı Ghosn, Japonya’da tutuklu yargılandığı dava süreci devam ederken geçen nisan ayında kefaletle serbest bırakılmıştı. Ghosn, film senaryolarını aratmayan iddialara neden olan bir planla İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçmıştı. Eski CEO’ya yardım ettiği gerekçesiyle yedi kişi gözaltına alınmıştı.

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Açıklamayı Lübnanlı bir adliye kaynağı yaptı.

Ghosn’un, Japonya’da işlediği suçlardan dolayı tutuklanmasını isteyen Interpol kırmızı bülteninin ardından bugün ifadesi alındı.

Ghosn’un Lübnan’daki avukatına konuya ilişkin açıklama için ulaşılamadı.

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Nissan eski CEO’su suçlamaları reddediyor.

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