Lübnan Nissan’ın eski CEO’suna seyahat yasağı getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV’de katıldığı programda, Kanal İstanbul konusunda polemik yaşadığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP hükümeti bakanlarının açıklamalarındaki çelişkileri gündeme getirdi. İmamoğlu, Kanal İstanbul’un ‘depremi tetiklediğini söylemediğini, deprem tehlikesi bulunan kentte bunun bir risk olduğunu söylediğini’ belirtirken, programa bağlanan Celal Şengör de, jeolojik olarak kanalın deprem tetiklemesinin mümkün olmadığını söyledi.