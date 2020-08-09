Lübnan enformasyon bakanı istifa etti: Patlamadan sonra beklentileri karşılayamadık

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Beyrut Limanı’ndaki patlama sonrasında halktan özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti.

Fotoğraf: Reuters

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut’u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

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Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158’e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtilmişti. Zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceği kaydedilmişti.

Meydanlarda toplanan binlerce kişi Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer aleyhinde sloganlar atmıştı.

‘Değişim olacağı yok’

AA’nın haberine göre Abdussamed, televizyon konuşmasındaki açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Beklentilerini karşılayamadığımız Lübnanlılardan özür diliyorum. Kısa vadede değişim olacağı yok. Beyrut Limanı’ndaki felaketten sonra halkın beklentilerini karşılayacak bir durum kalmadığından hükümetteki görevimden istifa ediyorum.”

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Beş milletvekilinden istifa

Öte yandan ülkenin resmi haber ajansı NNA, milletvekili Nime Efram’ın da Beyrut’u sarsan şiddetli patlamaya tepki olarak istifa ettiğini aktardı.

Böylece patlamanın ardından istifa eden milletvekili sayısı beşe yükseldi.

Hıristiyan Ketaib Partisi Genel Başkanı Sami Cemayel de patlamaya tepki olarak partisinin parlamentodaki üç vekilinin istifasını açıklamıştı.

Bağımsız milletvekili Paula Yakubyan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamaya tepki olarak istifasını sunduğunu belirterek, tüm milletvekillerini toplu istifaya çağırmıştı.